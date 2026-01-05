Di Marzio conferma: 'Il Milan cerca un difensore in prestito...'

Durante la prima puntata di 'Calciomercato L'originale', il noto giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle principali trattative che riguardano le squadre di Serie A. Tra queste, ovviamente, anche il Milan, che dopo l'arrivo in prestito di Niclas Fullkrug sembra non voglia fermarsi. Come noto, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo difensore , che sappia giocare sia come centrale che come braccetto.

A proposito del difensore e delle prossime mosse del Milan, ecco le parole di Gianluca Di Marzio ai microfoni di 'Sky Sport'. "Confermo quello che abbiamo detto in questi giorni. Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, un prestito se possibile ma non c'è così tanta fretta. Prima ci sono altre situazioni come quella di Nkunku, dove anche lì si vedrà cosa vorrà fare il Fenerbahçe con il francese...".