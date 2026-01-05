Calciomercato, Marchetti: 'Milan? Forse in difesa se nasce un'occasione...'

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti era ospite a 'Sky Calcio Club' e ha commentato le possibili mosse del Milan a gennaio. Ecco le sue parole

Redazione 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 22:08)

Nella serata di ieri si è concluso il 18^ turno di Serie A, che conferma il trio Inter-Milan-Napoli al comando, distanziate a vicenda tra di loro da un solo punto. A cambiare, però, è il distacco accumulato dalle dirette concorrenti, con Roma e Juventus ora più lontane dopo la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio con il Lecce. Di questo, e tanto altro, hanno parlato Fabio Caressa e i suoi ospiti durante il consueto appuntamento domenicale con 'Sky Calcio Club'. Presente anche l'esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha commentato il mercato di gennaio del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Se il Milan fa qualcosa, farà qualcosa in difesa: in attacco ha già fatto con Fullkrug. A centrocampo deve resistere a qualche tentazione RLC vuole un po’ più spazio e la Lazio lo vorrebbe. In difesa se nasce qualche opportunità. Scambio Gila con Loftus-Cheek? Al momento non ci risulta… Il vero tema è il rinnovo di Maignan: sono ripresi i colloqui che si erano interrotti bruscamente lo scorso anno. Erano pronti alla firma ma poi il Milan è scomparso".