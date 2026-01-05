Calciomercato Milan, Nkunku al Fenerbahce? Le ultime da Marchetti

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti era ospite a 'Sky Calcio Club' e ha parlato del futuro di Christopher Nkunku. Ecco le sue parole
Si è chiuso nella serata di ieri il 18^ turno di Serie A, che mantiene Inter, Milan e Napoli in testa alla classifica, separate da un solo punto per posizione. A cambiare è invece il margine sulle inseguitrici: Roma e Juventus perdono terreno dopo la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio contro il Lecce.
'Sky Calcio Club', le parole di Marchetti sul futuro di Nkunku
—
Di questi temi si è parlato nel consueto appuntamento domenicale con 'Sky Calcio Club', condotto da Fabio Caressa. Tra gli ospiti anche Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato che ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni sul futuro di Christopher Nkunku.