"Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter, mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata durante l’emergenza-infortuni dico Napoli". L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini parla così della favorita allo Scudetto in Serie A: "Anche il Milan va però tenuto in considerazione per la solidità e il cinismo mostrati". L'ex capitano del Diavolo è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando proprio del Milan di Allegri. Ecco le sue parole.
Milan senti Ambrosini: “Il gioco si può migliorare. La chiave è Rabiot. E sul mercato …”
Milan, parla l'ex Ambrosini
"Va dato atto che al Milan il lavoro è stato fatto in maniera corretta e seguendo un’idea tattica precisa. Dal punto di vista dell’organico Inter e Napoli sono più forti, ma i rossoneri hanno il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Non è una banalità, ma anzi una situazione da sfruttare per una formazione che numericamente e tecnicamente è inferiore rispetto a nerazzurri e azzurri". PROSSIMA SCHEDA>>>
