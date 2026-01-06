"Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter , mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata durante l’ emergenza-infortuni dico Napoli ". L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini parla così della favorita allo Scudetto in Serie A: " Anche il Milan va però tenuto in considerazione per la solidità e il cinismo mostrati". L'ex capitano del Diavolo è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando proprio del Milan di Allegri . Ecco le sue parole.

"Va dato atto che al Milan il lavoro è stato fatto in maniera corretta e seguendo un'idea tattica precisa. Dal punto di vista dell'organico Inter e Napoli sono più forti, ma i rossoneri hanno il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Non è una banalità, ma anzi una situazione da sfruttare per una formazione che numericamente e tecnicamente è inferiore rispetto a nerazzurri e azzurri".