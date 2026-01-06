Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Dier? Ecco la verità sul difensore'

Continua il calciomercato con il Milan che, dopo l'arrivo di Fullkrug, sarebbe alla ricerca di un giocatore in grado di rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Questa dovrebbe essere la priorità del club rossonero, anche se al momento non sembrerebbe esserci fretta nella scelta. Da capire poi quale sarà il destino di Nkunku. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' di uno dei nomi fatti per la difesa, ovvero Dier del Monaco .

"Ho letto ieri che ci sarebbero stati dei contatti per Dier, oggi al Monaco. Mohammed Salisu si è rotto il legamento del ginocchio sinistro, è il difensore titolare del Monaco. Mi sembra strano che il club francese rinunci a Dier, visto che è l'alternativa del titolare. La caccia al nome è difficile e complicata".