Igli Tare e Giorgio Furlani, scrive 'Tuttosport', vorrebbero un difensore importante per rinforzare il Milan. Serve un giocatore che possa rinforzare la squadra. Secondo il quotidiano il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti, difensore della Juventus. Il Diavolo avrebbe proposto anche uno scambio con De Winter, ma nulla da fare. Non sarebbe da escludere un altro tentativo per il difensore italiano.