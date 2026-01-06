Calciomercato Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti della Juventus. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Igli Tare e Giorgio Furlani, scrive 'Tuttosport', vorrebbero un difensore importante per rinforzare il Milan. Serve un giocatore che possa rinforzare la squadra. Secondo il quotidiano il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti, difensore della Juventus. Il Diavolo avrebbe proposto anche uno scambio con De Winter, ma nulla da fare. Non sarebbe da escludere un altro tentativo per il difensore italiano.
Occhio poi alle altre opzioni che sarebbero valutate dalla dirigenza del Milan: si parla di Coppola in uscita dal Brighton, Okoli del Leicester e Tiago Gabriel del Lecce. Tantissimi altri nomi fatti da 'Tuttosport' come possibili obiettivi: si parla di Gila della Lazio, Morato e Milenkovic del Nottingham Forest, Dier del Monaco, Disasi del Chelsea e Gomez del Liverpoool.