Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Difesa Milan, Allegri vuole Gatti: altro tentativo possibile. Le alternative sul calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN

Difesa Milan, Allegri vuole Gatti: altro tentativo possibile. Le alternative sul calciomercato

Difesa Milan, Allegri vuole Gatti: altro tentativo possibile. Le alternative sul calciomercato
Calciomercato Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti della Juventus. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Igli Tare e Giorgio Furlani, scrive 'Tuttosport', vorrebbero un difensore importante per rinforzare il Milan. Serve un giocatore che possa rinforzare la squadra. Secondo il quotidiano il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti, difensore della Juventus. Il Diavolo avrebbe proposto anche uno scambio con De Winter, ma nulla da fare. Non sarebbe da escludere un altro tentativo per il difensore italiano.

Occhio poi alle altre opzioni che sarebbero valutate dalla dirigenza del Milan: si parla di Coppola in uscita dal Brighton, Okoli del Leicester e Tiago Gabriel del Lecce. Tantissimi altri nomi fatti da 'Tuttosport' come possibili obiettivi: si parla di Gila della Lazio, Morato e Milenkovic del Nottingham Forest, Dier del Monaco, Disasi del Chelsea e Gomez del Liverpoool.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan lascia subito il Milan? C'è una clamorosa ipotesi di calciomercato. Ecco quale>>>

Attenzione poi al profilo di Aké: il difensore olandese potrebbe chiedere la cessione al Manchester City a fine gennaio. Questo per giocare di più in vista dei Mondiali. 'Tuttosport' chiude con il nome di Topeu del Besiktas.

Leggi anche
Estupinan lascia subito il Milan? C’è una clamorosa ipotesi di calciomercato. Ecco quale
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si cerca un difensore in prestito. Prima bisogna capire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA