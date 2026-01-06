Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
calciomercato
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors. Allegri vuole Gatti | LIVE
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare del difensore Dier del Monaco, tra gli obiettivi. Ecco le sue parole da 'YouTube'
Il portiere Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2026, potrebbe presto firmare il rinnovo di contratto. I dettagli da 'Tuttosport'
Calciomercato Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti della Juventus. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Calciomercato Milan, il futuro di Estupinan potrebbe già essere in bilico. In caso di cessione occhio al nome importante da una big europea
Le notizie sul mercato del Milan del 6 gennaio 2026.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
© RIPRODUZIONE RISERVATA