Calciomercato Milan, l'agente di Gila: 'Il futuro? Ora pensa a ...'

Calciomercato Milan, sia i rossoneri che l'Inter potrebbero essere sulle tracce di Mario Gila, difensore della Lazio. Parla il suo agente. Le dichiarazioni a Calciomercato.it
Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, infatti, potrebbero essere alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri per la secondo parte del campionato. Tra i tantissimi nomi fatti anche quello di Mario Gila, leader della difesa della Lazio. Il giocatore piacerebbe anche all'Inter.
Alejandro Camano, agente del difensore biancoceleste, ha parlato del futuro del suo assistito: "E' essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara. Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita". Queste le parole dell'agente a Calciomercato.it.