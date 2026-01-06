Calciomercato Milan, l'agente di Gila: 'Il futuro? Ora pensa a ...'

Alejandro Camano, agente del difensore biancoceleste, ha parlato del futuro del suo assistito: "E' essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara. Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita". Queste le parole dell'agente a Calciomercato.it.