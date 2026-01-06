Calciomercato Milan, l'agente di Gila: 'Il futuro? Ora pensa a ...'

Pianeta Milan
Gila possibile obiettivo di mercato di Milan e Inter. L’agente: “Il suo futuro è …”

Calciomercato Milan, sia i rossoneri che l'Inter potrebbero essere sulle tracce di Mario Gila, difensore della Lazio. Parla il suo agente. Le dichiarazioni a Calciomercato.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, infatti, potrebbero essere alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri per la secondo parte del campionato. Tra i tantissimi nomi fatti anche quello di Mario Gila, leader della difesa della Lazio. Il giocatore piacerebbe anche all'Inter.

Alejandro Camano, agente del difensore biancoceleste, ha parlato del futuro del suo assistito: "E' essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara. Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita". Queste le parole dell'agente a Calciomercato.it.

Il sito specializzato aggiunge su Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027, dettagli importanti: Lotito vorrebbe 25/30 milioni di euro da una sua eventuale cessione. La richiesta resterebbe alta anche perché il 50% della rivendita dovrebbe entrare nelle casse del Real Madrid.

