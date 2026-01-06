PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, deciso il futuro di Leao e Maignan? Allegri punta Gatti. Mentre Dier …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, deciso il futuro di Leao e Maignan? Allegri punta Gatti. Mentre Dier …

Milan, possibile svolta per il futuro di Leao e Maignan. La verità su Dier e il preferito di Massimiliano Allegri in difesa. Ecco le top news di mercato di Pianeta Milan del 6 gennaio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, deciso il futuro di Leao e Maignan? Allegri punta Gatti. Mentre Dier ...

Milan, mancano sempre meno giorni al ritorno in campo dei rossoneri. Giovedì il Diavolo giocherà contro il Genoa, ma al centro delle discussioneresta fortemente il calciomercato, visto che la sessione invernale è già aperta. Le ultime novità sul rinnovo di Maignan, il preferito in difesa di Massimiliano Allegri. La verità su Dier e le voci sul futuro di Leao. Ecco le top news del 6 gennaio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA