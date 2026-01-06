Negli ultimi minuti è arrivata una forte Indiscrezione di calciomercato da parte di Gianluca Di Marzio. Pochi istanti fa, durante la diretta a Calciomercato - L'Originale , trasmissione in onda su Sky Sport 24 , ha fornito degli importantissimi aggiornamenti sulla questione legata al rinnovo di contratto di Mike Maignan . Come sappiamo il calciatore è in scadenza (giungo 2026) e, fino ad alcune settimane fa, le trattative legate al rinnovo non sembravano spiccare il volo: ad oggi qualcosa è cambiato.

Secondo Di Marzio, ad oggi il Milan e Maignan non sono mai stati così vicini per il rinnovo contrattale. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in merito al rinnovo con il Milan: "Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vicino: le parti non sono mai state così vicine. Contatti molto positivi in queste ore e siamo in grado di darvi la nuova scadenza: 2031 con ingaggio alla Leao, 5.7 milioni. Prossimi giorni contatti tra le parti per trovare intesa definitiva"