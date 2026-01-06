Pianeta Milan
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a pensare e a lavorare sul classe 2007 Kostic. Resta in piedi l'incrocio con Dusan Vlahovic. I dettagli da 'Calciomercato.com'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il lavoro del Milan anche sui giovani. Arizala non farà parte dei rossoneri, visto che passerà all'Udinese, nonostante sembrasse vicino al Diavolo in questa sessione di calciomercato. Questo, però, potrebbe facilitare un'altra trattativa per un altro giovane. Parliamo di Andrej Kostic: il Milan ha ancora due slot per gli extracomunitari e anche se dovesse chiudere questo colpo in attacco, ci sarebbe un altro slot per la prima squadra.

Come scrive Calciomercato.com, il Milan si sarebbe preso tempo per decidere dopo che il Partizan Belgrado avrebbe rifiutato la prima proposta da 5 milioni di euro con i bonus. Il Diavolo deve ancora sciogliere i dubbi sul se presentare una nuova offerta per Kostic o meno, per anticipare altri inserimenti.

Secondo il sito specializzato, il Milan starebbero mantenendo vivi i contatti con l'agente Ristic sia per Kostic che per Vlahovic in previsione della prossima stagione. Il possibile arrivo del classe 2007 a gennaio, potrebbe favorire l'arrivo a parametro zero del serbo.

