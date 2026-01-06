Continua il lavoro del Milan anche sui giovani. Arizala non farà parte dei rossoneri, visto che passerà all'Udinese, nonostante sembrasse vicino al Diavolo in questa sessione di calciomercato. Questo, però, potrebbe facilitare un'altra trattativa per un altro giovane. Parliamo di Andrej Kostic: il Milan ha ancora due slot per gli extracomunitari e anche se dovesse chiudere questo colpo in attacco, ci sarebbe un altro slot per la prima squadra.