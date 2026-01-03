Calciomercato Milan, si allontana Vlahovic: il Barcellona fa sul serio

Pianeta Milan
Milan, attenzione al Barcellona per Vlahovic: è il preferito per sostituire Lewandowski

Secondo 'Gazzetta.it' il Barcellona sarebbe in vantaggio nella corsa per Dusan Vlahovic. Il Milan attende e spera nella scelta finale del serbo: ecco cosa può garantire il Diavolo all'attaccante della Juventus
Potrebbe sfumare uno dei grandi obiettivi del Milan per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto scritto da 'Gazzetta.it', l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, attualmente fermo ai box per una lesione di alto grado dell'adduttore della coscia sinistra, sembra essere il prescelto dalla dirigenza del Barcellona per sostituire a giugno il bomber Robert Lewandowski, anche lui accostato con forza al club rossonero.

Vlahovic, corsa a tre per il Serbo: Barcellona in vantaggio

Secondo il sito online della 'Rosea', il club blaugrana garantirebbe alla punta serba un ingaggio simile a quello che attualmente percepisce in bianconero (12 milioni di euro). "Giocare nella Liga spagnola, con una società di livello mondiale e con le attenzioni addosso di tutti sarebbe una nuova sfida da vincere per un ragazzo ambizioso come lui" si legge nell'articolo. Questo spiega le motivazioni che potrebbero spingere il serbo verso la destinazione spagnola.

Ma nella corsa per Vlahovic partecipano altre due squadre: il Bayern Monaco, appena dietro al Barcellona e il Milan, che osserva da lontano la situazione. Sul club di Via Aldo Rossi 'Gazzetta.it' scrive: "I rossoneri potrebbero far valere il fatto di offrire a Dusan qualcosa di conosciuto, sia in panchina (Allegri), sia come campionato (la Serie A)". Ecco perché il Diavolo aspetta segnali, visto che la corsa al nuovo numero 9 è appena cominciata.

