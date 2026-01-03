Calciomercato Milan, si allontana Vlahovic: il Barcellona fa sul serio

Ma nella corsa per Vlahovic partecipano altre due squadre: il Bayern Monaco, appena dietro al Barcellona e il Milan, che osserva da lontano la situazione. Sul club di Via Aldo Rossi 'Gazzetta.it' scrive: "I rossoneri potrebbero far valere il fatto di offrire a Dusan qualcosa di conosciuto, sia in panchina (Allegri), sia come campionato (la Serie A)". Ecco perché il Diavolo aspetta segnali, visto che la corsa al nuovo numero 9 è appena cominciata.