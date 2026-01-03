Calciomercato, l'ex Milan Emerson Royal interessa alla Fiorentina

Ma la sua avventura in Serie A potrebbe non essere finita. Dopo il passaggio al Flamengo per 9 milioni di euro avvenuto la scorsa estate, Emerson Royal potrebbe lasciare il club brasiliano dopo appena sei mesi. Secondo l'esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, sull'ex Milan e Tottenham ci sarebbe l'interesse di diversi club europei, tra cui Valencia e Fiorentina. In attesa di capire come si evolverà questa dinamica, Emerson Royal potrebbe tornare in Serie A dopo appena 6 mesi.