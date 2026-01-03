Calciomercato, l'ex Milan Emerson Royal interessa alla Fiorentina

Pianeta Milan
Secondo l'esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, l'ex Milan Emerson Royal sarebbe nella lista della Fiorentina per gennaio
Durante la sessione estiva di calciomercato della stagione 2024/2025, il Milan era alla ricerca di un terzino destro, vista la presenza in rosa del solo Davide Calabria. Durante il mese di agosto, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha deciso di puntare su un giocatore ex Betis Siviglia e Tottenham, alla ricerca di riscatto dopo l'esperienza in maglia 'Spurs' molto complicata.

Calciomercato, Fiorentina interessata a Emerson Royal

Parliamo ovviamente di Emerson Royal, esterno destro di difesa brasiliano acquistato dal Milan per circa 16 milioni di euro. Fin dall'annuncio ci furono molti dubbi legati a questa operazione. Infatti, dopo pochi mesi il classe '99 perse il posto da titolare, prima a causa di un infortunio muscolare, poi per l'arrivo nel mercato di gennaio di Kyle Walker.

Ma la sua avventura in Serie A potrebbe non essere finita. Dopo il passaggio al Flamengo per 9 milioni di euro avvenuto la scorsa estate, Emerson Royal potrebbe lasciare il club brasiliano dopo appena sei mesi. Secondo l'esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, sull'ex Milan e Tottenham ci sarebbe l'interesse di diversi club europei, tra cui Valencia e Fiorentina. In attesa di capire come si evolverà questa dinamica, Emerson Royal potrebbe tornare in Serie A dopo appena 6 mesi.

