Calciomercato Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze a gennaio

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha fatto ampio ricorso alla formula del prestito per gestire le uscite, non limitandosi ai soli giovani del settore giovanile. Uno dei giocatori rossoneri che ha lasciato Milanello è Samuel Chukwueze. Arrivato a Milano nell'estate del 2023 carico di aspettative nei suoi confronti, 'Sammy' non ha rispettato le attese dei tifosi e dopo appena due stagioni in rossonero è stato ceduto. Con la maglia rossonera ha giocato 70 partite, totalizzando 8 gol e 6 assist.