Calciomercato Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze a gennaio

Secondo il 'Daily Mail' , questi numeri sembrano aver già convinto la dirigenza inglese a riscattare Chukwueze nel mese di gennaio, anticipando di sei mesi il diritto di riscatto previsto per giugno. Il Milan attende e spera che il Fulham sia pronto a riscattarlo nelle prossime settimane, permettendo al club di Via Aldo Rossi di incassare circa 28 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati durante il mese di gennaio, magari per un difensore.
