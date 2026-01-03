Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Chukwueze verso la conferma al Fulham: le ultime dall’Inghilterra

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Chukwueze verso la conferma al Fulham: le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze a gennaio
Secondo quanto scritto dal 'Daily Mail', il Fulham sembra orientato a voler trasformare il prestito di Samuel Chukwueze dal Milan in un acquisto a titolo definitivo già nel mese di gennaio
Redazione

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha fatto ampio ricorso alla formula del prestito per gestire le uscite, non limitandosi ai soli giovani del settore giovanile. Uno dei giocatori rossoneri che ha lasciato Milanello è Samuel Chukwueze. Arrivato a Milano nell'estate del 2023 carico di aspettative nei suoi confronti, 'Sammy' non ha rispettato le attese dei tifosi e dopo appena due stagioni in rossonero è stato ceduto. Con la maglia rossonera ha giocato 70 partite, totalizzando 8 gol e 6 assist.

Calciomercato Milan, il Fulham sembra intenzionato a riscattare Chukwueze già a gennaio: il punto

—  

Come detto prima, quest'estate il Milan l'ha ceduto in prestito in Inghilterra, più precisamente al Fulham. Il classe '99, impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, ha totalizzato 9 presenze in Premier League, mettendo a referto già 2 gol e 4 assist.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Milan-Roma 2-1: qualità di Plazzotta decisiva. Che ingresso di Castiello!

Secondo il 'Daily Mail' , questi numeri sembrano aver già convinto la dirigenza inglese a riscattare Chukwueze nel mese di gennaio, anticipando di sei mesi il diritto di riscatto previsto per giugno. Il Milan attende e spera che il Fulham sia pronto a riscattarlo nelle prossime settimane, permettendo al club di Via Aldo Rossi di incassare circa 28 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati durante il mese di gennaio, magari per un difensore.

Leggi anche
Calciomercato Milan, novità su Nkunku dalla Turchia: previsti nuovi contatti a breve
Calciomercato Milan, Nkunku rimane un caso. In difesa Tare cerca l’occasione giusta

© RIPRODUZIONE RISERVATA