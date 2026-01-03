Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Nkunku rimane un caso. In difesa Tare cerca l’occasione giusta

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Nkunku rimane un caso. In difesa Tare cerca l’occasione giusta

Milan, il calciomercato si scalda: Nkunku futuro incerto. In difesa...
Il 'Corriere della Sera' uscito questa mattina in edicola dedica un articolo al calciomercato del Milan: tra i dubbi sul futuro di Christopher Nkunku alla difesa, con Tare che ammette il possibile arrivo di un difensore
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri comincia l'anno nuovo da dove aveva lasciato il 2025, vale a dire da una vittoria. Dopo il netto successo arrivato contro il Verona di Paolo Zanetti, il Diavolo prosegue la sua striscia di risultati utili consecutivi (16) battendo 1-0 il Cagliari di Fabio Pisacane in trasferta. Decide la rete a inizio secondo tempo di Rafa Leao, tornato titolare dopo l'infortunio muscolare e risultato subito decisivo con il sesto gol in questa Serie A.

Calciomercato Milan, le ultime dal 'Corriere della Sera'

—  

Nonostante il primo posto momentaneo, qualcosa, da qui al 2 febbraio accadrà. Ne parla il 'Corriere della Sera' uscito questa mattina in edicola in un pezzo dedicato al calciomercato rossonero. Dei movimenti ci saranno e probabilmente non solo in entrata. Infatti, è ancora da chiarire la posizione di Christopher Nkunku. Nel caso in cui il Fenerbahce arrivasse ad offrire una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il Milan potrebbe vendere il francese, ma non senza prima trovare un sostituto.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Sportellate e lavoro spalle alla porta: Fullkrug subito importante per il Milan. Allegri ...>>>

In entrata, invece, potrebbe arrivare qualcuno per completare il pacchetto difensivo. Lo ha ammesso lo stesso ds rossonero Igli Tare prima della partita: «Siamo vigili e se in difesa ci sarà un’opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti». Effettivamente, come scrive il quotidiano, "un centrale di qualità ed esperienza servirebbe eccome: Kim del Bayern accende gli entusiasmi ma è un affare costoso, resta calda la pista Disasi del Chelsea".

Leggi anche
Milan, De Winter si riscatta. Maignan resta? Occhio al rinnovo a sorpresa. Nkunku e Mateta …
Nkunku intrigo di calciomercato: il Milan può cederlo per questa cifra. E Mateta …

© RIPRODUZIONE RISERVATA