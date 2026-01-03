Come scritto da 'Il Corriere dello Sport', il Milan potrebbe tornare sul calciomercato alla ricerca di un attaccante nel caso in cui Nkunku fosse ceduto. Il quotidiano riprende le voci dalla Turchia: il Fenerbahce avrebbe già offerto 25 milioni, insufficienti per il Milan, che chiederebbe almeno 32-35 milioni per non registrare una minusvalenza a bilancio dopo aver investito 37,5 milioni più bonus sull'ex Chelsea. Il caso Nkunku resterebbe aperto: il club, infatti, lo potrebbe cedere per offerte superiori ai 30 milioni di euro.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Nkunku intrigo di calciomercato: il Milan può cederlo per questa cifra. E Mateta …
CALCIOMERCATO MILAN
Nkunku intrigo di calciomercato: il Milan può cederlo per questa cifra. E Mateta …
Calciomercato Milan, per Nkunku continua il pressing dalla Turchia. I rossoneri possono cederlo. Rispunta Mateta per l'attacco del Diavolo. Le novità da 'Il Corriere dello Sport'
Secondo il quotidiano, Nkunku vorrebbe restare al Milan, specialmente dopo i due gol contro il Verona. Per cedere il francese, al Milan servirebbe un’offerta importante, ma ne servirebbe una importante dal punto di vista dell’ingaggio anche alla punta, con l'allenatore Tedesco che sarebbe già al lavoro. Se il Diavolo dovesse cedere il Nkunku, il Milan dovrebbe cercare un altro attaccante sul calciomercato. Il quotidiano fa il nome di Mateta del Crystal Palace.
LEGGI ANCHE: Allegri dopo Cagliari-Milan: "Scudetto? Inutile parlare". Segnali chiari a Leao e mercato>>>
Vedremo quale sarà il destino di Nkunku in questa sessione di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA