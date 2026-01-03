La speranza di tutto il club, si legge, è che il francese firmi fino al 2030. Sarebbe una mossa davvero importante per il futuro e il presente del Milan, perché Maignan è tra i leader assoluti dalla rosa.
CALCIOMERCATO MILAN
Secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbero questi i giorni cruciali per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Ci sarebbe un ottimismo crescente, con il portiere francese che avrebbe aperto alla possibilità di restare a lungo in rossonero e firmare il rinnovo. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage del portiere per cercare di chiudere l’accordo.
Questa, secondo il quotidiano, la proposta del Milan al portiere francese: 5 milioni netti più bonus, alcuni semplici altri più complicati da raggiungere. Circa 7 milioni di euro bonus compresi, uno stipendio molto simile a quello di Leao, al top della rosa rossonera. I dialoghi costanti del ds Tare e del tecnico Max Allegri potrebbero avere convinto Maignan a firmare il rinnovo con il Milan.
La speranza di tutto il club, si legge, è che il francese firmi fino al 2030. Sarebbe una mossa davvero importante per il futuro e il presente del Milan, perché Maignan è tra i leader assoluti dalla rosa.
