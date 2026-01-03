Secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbero questi i giorni cruciali per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Ci sarebbe un ottimismo crescente, con il portiere francese che avrebbe aperto alla possibilità di restare a lungo in rossonero e firmare il rinnovo. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage del portiere per cercare di chiudere l’accordo.