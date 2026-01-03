Dalla Turchia novità sul futuro di Nkunku: previsti nuovi contatti col Milan

Pianeta Milan
Il giornalista turco Doruk Tecimer ha svelato importanti novità sulla trattativa Fenerbahce-Milan per Christopher Nkunku. A giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva
Nella giornata di ieri il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Un successo che vale il triplo, sia per la difficoltà della partita, sia per le tante assenze rossonere, soprattutto in attacco, dove mancava l'uomo del momento rossonero Christopher Nkunku. Dopo la doppietta rifilata al Verona, ci si aspettava altri colpi dal francese che però non è stato della partita a causa di un infortunio.

Oltre al campo, l'ex Chelsea è in primo piano anche per quanto riguarda il mercato rossonero, con le voci riguardo una sua cessione che si fanno sempre più insistenti. Nelle ultime è arrivata una notizia su questo tema dalla Turchia. Secondo Doruk Tecimer, giornalista locale specializzato su temi legati al Fenerbahce, l'allenatore Domenico Tedesco starebbe spingendo per l'acquisto di Christopher Nkunku, dichiarando che sarebbe pronto a impostare il sistema di gioco in base alle esigenze dell'attaccante francese. Secondo lo stesso giornalista, il Fenerbahce si metterà di nuovo in contatto col club rossonero dopo la partita di Supercoppa Turca contro il Samsunspor, in programma il 6 gennaio.

