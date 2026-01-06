Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan . Come scrive 'Tuttosport', i rossoneri avrebbero proposto un contratto da 5.5 milioni di base, più 1.5 di bonus fino al 2029 . Un totale di 7 milioni che andrebbe a pareggiare lo stipendio di Rafa Leao, ovvero il più pagato della rosa. Secondo il quotidiano il contatto ci dovrebbe essere in queste ore e potrebbe essere sia dal vivo che il call a distanza. La dirigenza rossonera si aspetterebbe una mano tesa dal procuratore di Maignan.

Il quotidiano ricorda di come Maignan fosse stato vicino al Chelsea in estate, con Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto alla dirigenza di tenerlo, almeno per un anno. Il preparatore dei portieri Claudio Filippi avrebbe conquistato subito Maignan con i suoi metodi. E le prestazioni in campo si sono fatte sentire. Il francese è stato determinante contro Napoli, Lazio, Roma (rigore parato a Dybala) e Inter (rigore neutralizzato a Calhanoglu).