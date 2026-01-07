Pianeta Milan
Verso Milan-Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le parole su Loftus-Cheek e la sua disponibilità in campo
Emiliano Guadagnoli
"Ruben Loftus-Cheek? Sono molto contento di quello che sta facendo, incrociando le dita sta molto bene. Ieri ha fatto differenziato ma domani sarà a disposizione". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Genoa. Il centrocampista inglese era in dubbio per un problema subito ieri in allenamento. Dovrebbe quindi essere a disposizione. Ancora parole sull'inglese: "Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti, deve determinare di più anche nei colpi di testa in area. Ma sono molto contento".

Allegri ha parlato brevemente anche di cosa si aspetta sul mercato di gennaio dal club: "Dal mercato non mi aspetto niente, ho una società che si occupa del futuro del Milan. Tare e Furlani lavorano e sono molto tranquillo".

Vedremo se il Milan chiuderà la sessione solamente con Fullkrug come colpo in entrata e se deciderà di non cedere nessuno dei suoi giocatori. Siamo sono all'inizio del mese e ci potrebbero essere occasioni e sorprese.

