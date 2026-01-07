"Ruben Loftus-Cheek? Sono molto contento di quello che sta facendo, incrociando le dita sta molto bene. Ieri ha fatto differenziato ma domani sarà a disposizione". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Genoa. Il centrocampista inglese era in dubbio per un problema subito ieri in allenamento. Dovrebbe quindi essere a disposizione. Ancora parole sull'inglese: "Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti, deve determinare di più anche nei colpi di testa in area. Ma sono molto contento".