Verso Milan-Genoa, alcuni giocatori non sono ancora al massimo per quanto riguarda i rossoneri: "Intanto l'altro giorno a Cagliari non stava benissimo e ha segnato. Può solo crescere, la prima parte di stagione tra polpaccio e adduttore ha saltato molte partite e ti fa perdere condizione". Queste la parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Rafael Leao. L'allenatore del Milan aggiunge: "Così come Pulisic o Nkunku che stava crescendo e domani non ci sarà".