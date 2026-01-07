Allegri conclude il suo ragionamento: "Questi due/tre mesi sono importanti per arrivare al meglio a marzo e non sarà semplice".
CONFERENZA
Verso Milan-Genoa, alcuni giocatori non sono ancora al massimo per quanto riguarda i rossoneri: "Intanto l'altro giorno a Cagliari non stava benissimo e ha segnato. Può solo crescere, la prima parte di stagione tra polpaccio e adduttore ha saltato molte partite e ti fa perdere condizione". Queste la parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Rafael Leao. L'allenatore del Milan aggiunge: "Così come Pulisic o Nkunku che stava crescendo e domani non ci sarà".
Allegri risponde anche alla domanda seguente: Pulisic e Rafa Leao giocano insieme domani contro il Genoa? L'allenatore del Milan risponde così: "Lo vedremo, hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene, dovrebbero essere i titolari. Però non sono al massimo. Pulisic ha il flessore che gli dà fastidio, Rafa Leao ha l'adduttore... Ora inizia la seconda parte della stagione".
Allegri conclude il suo ragionamento: "Questi due/tre mesi sono importanti per arrivare al meglio a marzo e non sarà semplice".
