Il Milan è al lavoro anche per il rinnovo di Leao, che potrebbe alzare e cambiare il tetto stipendi del club. Le novità da Matteo Moretto sul social X

Il Milan lavora per alcuni rinnovi : quello più impellente resta Mike Maignan , in scadenza a giugno 2026. Ci sono sempre più novità positive per il francese . L'altro giocatore che potrebbe presto rinnovare è Rafael Leao , al momento il più pagato della rosa. Per questo è stato naturale pensare come il Diavolo potesse aumentare il tetto ingaggi e il limite finora imposto.

"Da quello che mi risulta non si alzerà. Magari cambieranno la struttura tra base fissa e bonus, magari ‘faciliteranno’ alcuni bonus, magari qualche premio… tempo fa scrissi che avrebbero alzato il tetto ingaggi (proprio perché sapevo del possibile rinnovo di Rafa) ma l’imprecisione è stata quella perché ad oggi me la smentiscono".