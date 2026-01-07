Non dovrebbe cambiare quindi l'importo economico del contratto di Leao, ma solo la struttura in caso di rinnovo. Vedremo quali saranno i piani futuri del Milan, ecco per il tetto stipendi.
Il Milan lavora per alcuni rinnovi: quello più impellente resta Mike Maignan, in scadenza a giugno 2026. Ci sono sempre più novità positive per il francese. L'altro giocatore che potrebbe presto rinnovare è Rafael Leao, al momento il più pagato della rosa. Per questo è stato naturale pensare come il Diavolo potesse aumentare il tetto ingaggi e il limite finora imposto.
Il giornalista Matteo Moretto ha risposto su X proprio su questo dubbio. Ecco la sua spiegazione.
"Da quello che mi risulta non si alzerà. Magari cambieranno la struttura tra base fissa e bonus, magari ‘faciliteranno’ alcuni bonus, magari qualche premio… tempo fa scrissi che avrebbero alzato il tetto ingaggi (proprio perché sapevo del possibile rinnovo di Rafa) ma l’imprecisione è stata quella perché ad oggi me la smentiscono".
Non dovrebbe cambiare quindi l'importo economico del contratto di Leao, ma solo la struttura in caso di rinnovo. Vedremo quali saranno i piani futuri del Milan, ecco per il tetto stipendi.
