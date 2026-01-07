Calciomercato Milan, i rossoneri e Mike Maignan sarebbero sempre più vicini a un possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. Ecco tutti i dettagli da Gazzetta.it

Notizie sempre più positive sul possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan: come scrive Gazzetta.itil portiere si sarebbe convinto che proseguire il suo rapporto col Diavolo sarebbe la soluzione migliore. A fare cambiare idea al francese tanti fattori positivi di questo inizio di stagione. Una componente fondamentale sarebbe stata sicuramente il ruolo di Allegri, blindandolo prima in estate e poi dandogli sempre fiducia e importanza all'interno della squadra.