Calciomercato Milan, i rossoneri e Mike Maignan sarebbero sempre più vicini a un possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. Ecco tutti i dettagli da Gazzetta.it
Notizie sempre più positive sul possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan: come scrive Gazzetta.itil portiere si sarebbe convinto che proseguire il suo rapporto col Diavolo sarebbe la soluzione migliore. A fare cambiare idea al francese tanti fattori positivi di questo inizio di stagione. Una componente fondamentale sarebbe stata sicuramente il ruolo di Allegri, blindandolo prima in estate e poi dandogli sempre fiducia e importanza all'interno della squadra.

Anche i compagni hanno spinto per il rinnovo. Importante, si legge, anche il ruolo del neo preparatore Filippi, una figura che sarebbe molto gradita a Maignan. La mossa del Milan è stata chiara: dialoghi aperti con un adeguamento economico che, bonus compresi, porterebbe il francese a essere il più pagato della rosa assieme a Leao, ovvero sui 7 milioni di euro a stagione.

Come scrive la rosea, negli ultimi tempi raccontano di un giocatore sicuramente più ben disposto a valutare l’offerta del Milan. Sale quindi la speranza e la fiducia intorno al rinnovo del francese.

