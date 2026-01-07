Milan-Genoa, probabili formazioni: Allegri non fa calcoli. Nessun turnover

Domani il Milan torna in campo: i rossoneri affronteranno il Genoa di De Rossi. Il Diavolo deve difendere il secondo posto in campionato dietro un solo punto dall'Inter. Dal primo minuto dovrebbero giocare Pulisic e Leao finalmente insieme e non solo. Possibile anche qualche cambio per Massimiliano Allegri, visto che il Milan dovrà giocare molte partite in pochi giorni in questo mese di gennaio. Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>
FORMAZIONI
Milan-Genoa, probabili formazioni: Allegri non dovrebbe pensare a cambi particolari in vista della partita contro la squadra di De Rossi. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
