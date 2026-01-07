La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Genoa in diretta | Live News

Su Modric che ha giocato più di tutti e sul rinnovo di Maignan più vicino: "La società sta lavorando per il futuro della squadra e del Milan, ci sono ottimi giocatori e si lavora per un futuro importante. L'importante è raggiungere l'obiettivo delle prime quattro. Modric non è una sorpresa tecnica, giocatore straordinario, ma è la passione e l'amore che ha per il lavoro che fa, ma soprattutto l'umiltà con cui si presenta al campo. Mi fa sorridere perché ogni tanto quando sbaglia un passaggio si arrabbia con se stesso e chiede scusa. L'altro giorno a Cagliari ha sbagliato un passaggio non facile e si è arrabbiato con se stesso. Importante per i più giovani, trasmette come la passione fa la differenza per il lavoro che si fa. Al momento è difficile, perché ci sono troppe distrazioni ed è importante avere giocatori focalizzati".