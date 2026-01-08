Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Milan-Genoa. Finora Mariani ha incontrato il Milan per 25 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è 13 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo incrocio, in finale di Coppa Italia, lo scorso 14 maggio 2025, con Milan-Bologna 0-1. Sono, invece, 20 i precedenti con il Genoa: il 'score' con i liguri è di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.