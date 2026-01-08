Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi.

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Sabelli, Ellertsson, Masini, Stanciu, Cuenca, Ekhator, Fini, Venturino, Nuredini. Allenatore: De Rossi.

Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Milan-Genoa. Finora Mariani ha incontrato il Milan per 25 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è 13 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo incrocio, in finale di Coppa Italia, lo scorso 14 maggio 2025, con Milan-Bologna 0-1. Sono, invece, 20 i precedenti con il Genoa: il 'score' con i liguri è di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

