Fiorentina-Milan, i rossoneri pronti subito a tornare in campo dopo il pareggio all'ultimo secondo contro il Genoa di giovedì scorso. Ecco le probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport'. Massimiliano Allegri, si legge, è pronto a cambiare e anche molto: pronta la fisicità di Fullkrug e Loftus-Cheek dal primo minuto. Leao, non al meglio, in panchina, così come Fofana. Pronti almeno 5 cambi rispetto al Genoa, visto che il Diavolo ha giocato giovedì sera, meno di 72 ore fa. Modric in panchina, spazio da titolare per Ardon Jashari. Secondo la rosea un big a rischio: Adrien Rabiot non sarebbe al meglio, ma dovrebbe giocare titolare. Nel caso contrario pronto Ricci. De Winter pronto per lo squalificato Tomori. Pronto anche Estupinan per fare rifiatare Bartesaghi. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Milan.