Archiviato il pareggio contro il Genoa, il Milan di Massimiliano Allegri, a -3 punti dall'Inter capolista, si prepara a scendere nuovamente in campo: domani, presso l'Artemio Franchi di Firenze, i rossoneri si scontreranno con la Fiorentina di Vanoli alle ore 15:00.
PROBABILI FORMAZIONI
Fiorentina-Milan, probabili formazioni: panchina per Modric, pronto Ricci. In difesa…
Verso Fiorentina-Milan: scopriamo assieme le probabili formazioni scelte dagli allenatori alla vigilia del match. Ballottaggio a centrocampo, mentre in difesa torna...
A differenza della formazione vista in campo contro i Rossoblù, l'allenatore Massimiliano Allegri è pronto ad apportare alcune modifiche al suo 11 titolare. Vediamo le scelte probabili scelte di entrambi gli allenaori. PROSSIMA SCHEDA >>>
