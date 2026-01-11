Fiorentina-Milan, Sky a sorpresa: 'Rabiot in dubbio. Ricci al suo posto'

Fiorentina-Milan, Sky annuncia: “Rabiot a rischio, provato Ricci al suo posto. Estupinan sarà titolare”
In caso di forfait, nel corso della rifinitura odierna Massimiliano Allegri ha testato Samuele Ricci come possibile sostituto. Secondo Di Stefano, la decisione finale spetterà comunque allo stesso Rabiot: se dovesse essere disponibile, completerebbe il centrocampo con Jashari e Loftus-Cheek. Novità anche sulla corsia mancina, dove Davide Bartesaghi dovrebbe riposare, con Pervis Estupinan pronto a partire titolare.
