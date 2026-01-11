Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan, Sky annuncia: “Rabiot a rischio, provato Ricci al suo posto. Estupinan sarà titolare”

Fiorentina-Milan, Sky a sorpresa: 'Rabiot in dubbio. Ricci al suo posto'
Durante 'Sky Saturday Night' Peppe Di Stefano ha svelato importanti novità di formazione in vista di Milan-Fiorentina. Adrien Rabiot sarebbe a rischio per un problema fisico. Al suo posto è pronto Samuele Ricci
Archiviato il deludente pareggio casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan di Massimiliano Allegri torna subito in campo. Alle ore 15:00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze andrà in scena Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20^ giornata di Serie A. Dopo l'assenza di Luka Modric a centrocampo, Max rischia di perdere un altro titolare.

Fiorentina-Milan, le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano durante 'Sky Saturday Night', Adrien Rabiot non è al meglio della condizione e la sua presenza dal primo minuto nella gara di domani contro la Fiorentina resta in dubbio. Nella mattinata di domani il centrocampista francese verrà nuovamente valutato dallo staff medico rossonero dopo una lieve contusione rimediata nei giorni scorsi.

In caso di forfait, nel corso della rifinitura odierna Massimiliano Allegri ha testato Samuele Ricci come possibile sostituto. Secondo Di Stefano, la decisione finale spetterà comunque allo stesso Rabiot: se dovesse essere disponibile, completerebbe il centrocampo con Jashari e Loftus-Cheek. Novità anche sulla corsia mancina, dove Davide Bartesaghi dovrebbe riposare, con Pervis Estupinan pronto a partire titolare.

