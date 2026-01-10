Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Fiorentina-Milan, torna Nkunku. Formazione: Allegri pensa a due cambi, uno obbligato

FORMAZIONI

Fiorentina-Milan, torna Nkunku. Formazione: Allegri pensa a due cambi, uno obbligato

Fiorentina-Milan, la probabile formazione: Nkunku torna, ma va in panchina. Due possibili cambi
Christopher Nkunku, che ieri si è allenato in gruppo, è recuperato e disponibile per Fiorentina-Milan di domani pomeriggio al 'Franchi': rientrerà, seppure soltanto in panchina, dopo le due gare saltate contro Cagliari e Genoa. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Archiviato il pareggio (1-1) di 'San Siro' contro il Genoa, per il Milan di Massimiliano Allegri è già tempo di pensare alla trasferta di domani, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Fiorentina-Milan, rientra Nkunku per la panchina

—  

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per Fiorentina-Milan dovrebbe con tutta probabilità esserci anche Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, dopo la doppietta in Milan-Verona 3-0 si è fermato per un pestone al piede, saltando le ultime due partite del Diavolo contro Cagliari e Genoa.

LEGGI ANCHE

Ieri, però, si è finalmente allenato in gruppo a Milanello, con buona intensità. Nkunku, dunque, tornerà a disposizione di Allegri, ma partirà in panchina: davanti, infatti, ancora Christian Pulisic e Rafael Leão a costituire la coppia d'attacco dei rossoneri.

Dietro De Winter. In mezzo Ricci?

—  

Ci saranno, però, dei cambi nella formazione che Allegri opporrà ai viola: uno obbligato, vista la squalifica di Fikayo Tomori, con l'inserimento in retroguardia di Koni De Winter. L'altro, possibile, a metà campo: Samuele Ricci favorito ad una maglia da titolare nel caso in cui dovesse riposare Luka Modrić. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Fiorentina-Milan.

LEGGI ANCHE: Milan, colpo grosso in Premier League: Tare pregusta già un acquisto di livello >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci (Modrić), Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić (Ricci), Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli. Allegri se la gioca così?
Verso Milan-Genoa, probabili formazioni: torna Gabbia in difesa. Davanti tutto affidato a loro

© RIPRODUZIONE RISERVATA