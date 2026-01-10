Ieri, però, si è finalmente allenato in gruppo a Milanello, con buona intensità. Nkunku, dunque, tornerà a disposizione di Allegri, ma partirà in panchina: davanti, infatti, ancora Christian Pulisic e Rafael Leão a costituire la coppia d'attacco dei rossoneri.
Dietro De Winter. In mezzo Ricci?—
Ci saranno, però, dei cambi nella formazione che Allegri opporrà ai viola: uno obbligato, vista la squalifica di Fikayo Tomori, con l'inserimento in retroguardia di Koni De Winter. L'altro, possibile, a metà campo: Samuele Ricci favorito ad una maglia da titolare nel caso in cui dovesse riposare Luka Modrić. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Fiorentina-Milan.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci (Modrić), Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić (Ricci), Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
