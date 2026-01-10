Calciomercato invernale in pieno svolgimento e il Milan è sempre molto attento a tutto quanto di buono propone il panorama italiano e internazionale. La rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri è ancora incompleta e necessita di un paio di ritocchi per poter combattere fino alla fine con Inter e Napoli per lo Scudetto 2026. Qualcosa è già stato fatto, altro potrà essere mandato a termine nelle prossime tre settimane. PROSSIMA SCHEDA
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, potrebbe mettere a segno un colpo eccezionale, già per questa sessione invernale di calciomercato, nel massimo campionato inglese. Un top player per rinnovare le ambizioni della squadra rossonera