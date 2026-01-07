Dopo la vittoria contro il Cagliari, arrivata grazie ad un gol di Rafael Leao, il Milan di Massimiliano Allegri torna nuovamente a San Siro, per la prima volta in questo nuovo anno, per giocare la diciannovesima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Giovedì sera alle ore 20:45, perciò, il Milan affronterà il Genoa in casa: grandissima occasione per continuare a stare attaccata all'Inter capolista, con un solo punto in più dei rossoneri. Ma vediamo insieme quali possono essere le probabili formazioni a due giorni dal match:
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Milan-Genoa, probabili formazioni: torna Gabbia in difesa. Davanti tutto affidato a loro
PROBABILI FORMAZIONI
Verso Milan-Genoa, probabili formazioni: torna Gabbia in difesa. Davanti tutto affidato a loro
Verso Milan-Genoa: scopriamo assieme le probabili formazioni scelte dagli allenatori alla vigilia del match
PROSSIMA SCHEDA >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA