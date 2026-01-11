Calciomercato Milan, il mercato di gennaio è in pieno svolgimento e il club potrebbe essere alla ricerca di tasselli precisi e importanti per coprire i buchi della rosa di Allegri in vista del continuo della stagione. Occhi anche sulle possibili occasioni per migliorare la squadra per i prossimi anni. Per questo non è da escludere che il club possa pensare a un investimento importante su alcuni giocatori in scadenza di contratto. Ecco alcuni nomi importanti per quanto riguarda il centrocampo. PROSSIMA SCHEDA>>>