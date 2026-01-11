Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Fiorentina-Milan. Finora Massa ha incontrato la Fiorentina per 23 volte in carriera: il suo 'score' con i toscani è di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Sono, invece, 24 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 18 gennaio 2025, all'Allianz Stadium di Torino, per Juventus-Milan 2-0.