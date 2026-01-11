Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Franchi' di Firenze: le scelte definitive dei due allenatori, Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri!

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Franchi'

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Ranieri, Brescianini, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Sohm, Solomon, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Torriani, Duțu, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Fofana, Modrić, Rabiot, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Fiorentina-Milan. Finora Massa ha incontrato la Fiorentina per 23 volte in carriera: il suo 'score' con i toscani è di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Sono, invece, 24 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 18 gennaio 2025, all'Allianz Stadium di Torino, per Juventus-Milan 2-0.

