FIORENTINA-MILAN

Ecco come e dove vedere domani Fiorentina-Milan: diretta tv, streaming, telecronaca

Alle ore 15:00 di domani, domenica 11 gennaio, c'è Fiorentina-Milan al 'Franchi', partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
A che ora gioca il Milan domani?

Fiorentina-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani, alle ore 15:00, si disputerà, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze la sfida Fiorentina-Milan, valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Fiorentina di Paolo Vanoli, attualmente, è 18° (terzultima) in classifica, con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte in 19 partite disputate. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, è 2° in graduatoria, con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, ma in 18 gare giocate.

Fiorentina-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Fiorentina-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Fiorentina-Milan su internet in streaming

Fiorentina-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata ad Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

