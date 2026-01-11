Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Milan, Ricci pre Fiorentina: “Jashari? Mi trovo bene. Faremo la nostra partita”

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Con Jashari “I compiti sono sempre gli stessi, cercare di fare tutto e farlo bene. Ci troviamo bene, così come con gli altri componenti del centrocampo. Cercheremo di fare la nostra partita, i compiti sono sempre quelli: fare bene la fase difensiva soprattutto e poi dare un apporto in più all’attacco”.

Ritrovato Vanoli: “Ho già parlato con il suo prof, oltre che un rapporto professionale è nata una grande amicizia, ci sentiamo spesso. Il mister mi ha insegnato tanto e gli auguro il meglio. Oggi vedremo come andrà”.

