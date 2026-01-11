Marin Pongračić, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pongracic su Fullkrug: “Lo conosco ovvio. E’ una grande punta è pericolosa”
FIORENTINA-MILAN
Pongracic su Fullkrug: “Lo conosco ovvio. E’ una grande punta è pericolosa”
Giocatore giocatore, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Su cosa è migliorato: "Sono abituato a giocare a quattro rispetto alla difesa a tre. Dopo un po' ti abitui. Ora sembra che ci troviamo meglio a quattro. Fullkrug? Lo conosco ovvio, ci ho giocato contro. E' una grande punta è pericolosa. Sono felice di giocarci contro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA