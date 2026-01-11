Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Vanoli prima di Fiorentina-Milan: “Troviamo una squadra forte, fisica, che non perde da agosto”

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Ricci? Belle parole, si merita questo palcoscenico".

Sul cambio di rotta: "E' dipeso da tanto. Abbiamo capito dove siamo, abbiamo capito che serve stare insieme. E' un percorso lungo, ma stiamo trovando continuità. Troviamo una squadra forte, fisica, che non perde da agosto con un bravo allenatore".

Sul modulo: "Gudmunsonn ci dà una grossa mano, salta l'uomo. Brescianini e Solomon danno cambi importanti. E' cambiata la mentalità. Abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Contro la Lazio siamo stati in partita e ci ha premiato alla fine".

