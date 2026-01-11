Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
"Ricci? Belle parole, si merita questo palcoscenico".
Sul cambio di rotta: "E' dipeso da tanto. Abbiamo capito dove siamo, abbiamo capito che serve stare insieme. E' un percorso lungo, ma stiamo trovando continuità. Troviamo una squadra forte, fisica, che non perde da agosto con un bravo allenatore".