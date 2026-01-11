Risultati Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Franchi' di Firenze tra i viola di Paolo Vanoli e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Fiorentina-Milan 1-1, il tabellino
—
Il Milan di Massimiliano Allegri si salva, ancora una volta, nel finale, per la seconda partita consecutiva dopo quella contro il Genoa: al 'Franchi' di Firenze, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, finisce infatti 1-1. Primo tempo molto buono dei rossoneri, che sprecano ben tre palle-gol nette con Christian Pulisic. Nella ripresa, invece, molto meglio i viola che, al 66', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, vanno in vantaggio con un colpo di testa di Pietro Comuzzo. La Fiorentina potrebbe raddoppiare ma il Diavolo, proprio al 90', trova il pari con Christopher Nkunku, ben servito da Youssouf Fofana in profondità. Nel recupero, traversa di Marco Brescianini al 96' e, subito dopo, paratona di Mike Maignan su Moise Kean. Punto guadagnato, va bene così. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Fiorentina-Milan 1-1 del 'Franchi'.
Marcatori: 66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongračić, Gosens (83' Ranieri); Ndour (91' Sohm), Fagioli, Mandragora (65' Brescianini), Parisi (83' Fortini); Guðmundsson (83' Solomon), Kean. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Piccoli. Allenatore: Vanoli.