Fiorentina-Milan 1-0: gol di testa di Comuzzo | Serie A News

Pietro Comuzzo, a metà ripresa, porta in vantaggio la Fiorentina contro il Milan nel match del 'Franchi': colpo di testa su calcio d'angolo
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione della partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Al 65' calcio d'angolo battuto da Albert Guðmundsson, colpo di testa di Pietro Comuzzo e palla nel sacco con Mike Maignan superato su palo più lontano. Fiorentina-Milan 1-0 ...

