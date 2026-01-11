Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Fiorentina, Comuzzo all’intervallo: “Vanoli ci ha detto di essere più cinici”
FIORENTINA-MILAN
Fiorentina, Comuzzo all’intervallo: “Vanoli ci ha detto di essere più cinici”
Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Cosa vi ha detto Vanoli? "Di continuare come stiamo facendo, di dare il massimo e di essere più cinici"
© RIPRODUZIONE RISERVATA