Christopher Nkunku , attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan , partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Fiorentina-Milan 1-1, così Nkunku nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Quando non puoi vincere, sempre meglio prendere un punto. Come è successo oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, non siamo riusciti a trovare il gol. dopo la Fiorentina è venuta fuori. Poi nel finale la partita è diventata un po' pazza".