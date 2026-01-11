Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Nkunku dopo Fiorentina-Milan: “Quando non puoi vincere, meglio prendere un punto. Sul gol …”

Nkunku dopo Fiorentina-Milan: 'Quando non puoi vincere, meglio prendere un punto. Sul gol ...'
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Fiorentina-Milan 1-1, così Nkunku nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Quando non puoi vincere, sempre meglio prendere un punto. Come è successo oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, non siamo riusciti a trovare il gol. dopo la Fiorentina è venuta fuori. Poi nel finale la partita è diventata un po' pazza".

Sul suo gol, il terzo nelle ultime due partite: "Come attaccante è sempre importante fare un gol, ma voglio restare concentrato. La cosa più importante è aiutare la squadra. L'importante era vincere, ma non ci siamo riusciti".

