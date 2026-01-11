Milan, Allegri: 'La squadra ha le caratteristiche per giocare con altri moduli'

Che tipo di ragionamento si fa vedendo la classifica? "Como scontro diretto. Ci sarà bagarre fino alla fine per le prime 4 posizioni. Bisognerà dare continuità ai risultati, ed è normale che bisogna metterci le vittorie dentro".
Senza Modric il Milan vince poco "Siamo migliorati, perché prima abbiamo fatto 2 sconfitte, oggi un pareggio. Modric è unico, oggi aveva bisogno di riposare, così come Rabiot e Leao. Quelli che sono andati in campo hanno fatto una buona partita e sono contento".
C'è la possibilità di cambiare qualcosina nel tempo o nell'immediato a livello di formazione? "Dipende da come vedo la squadra, però ha caratteristiche per giocare con altri moduli".
