Milan, Allegri: 'La squadra ha le caratteristiche per giocare con altri moduli'

FIORENTINA-MILAN

Milan, Allegri: “Cambiare qualcosa nella formazione? Vediamo, le caratteristiche per altri moduli ci sono…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Fiorentina-Milan, le parole di Massimiliano Allegri a 'Sky Sport'

Il problema è l'approccio? "Purtroppo sono pezzetti della partita che vanno migliorati, perché dopo l'1-1, mancano 7 minuti, devi fare meglio. Per lo meno non devi rischiare di perderla, poi se la vinci bene".

Che tipo di ragionamento si fa vedendo la classifica? "Como scontro diretto. Ci sarà bagarre fino alla fine per le prime 4 posizioni. Bisognerà dare continuità ai risultati, ed è normale che bisogna metterci le vittorie dentro".

Senza Modric il Milan vince poco "Siamo migliorati, perché prima abbiamo fatto 2 sconfitte, oggi un pareggio. Modric è unico, oggi aveva bisogno di riposare, così come Rabiot e Leao. Quelli che sono andati in campo hanno fatto una buona partita e sono contento".

C'è la possibilità di cambiare qualcosina nel tempo o nell'immediato a livello di formazione? "Dipende da come vedo la squadra, però ha caratteristiche per giocare con altri moduli".

