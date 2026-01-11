Fiorentina-Milan, Ravezzani: 'Jashari senza personalità. Su Nkunku...'

Pianeta Milan
Fiorentina-Milan, Ravezzani commenta i singoli: “Jashari senza personalità, a oggi è un mistero”

Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato su X il pareggio tra Fiorentina e Milan, sottolineando la prestazione di Ardon Jashari e Christopher Nkunku
Il Milan non riesce a riscattare la brutta prestazione contro il Genoa di Daniele De Rossi e rallenta ancora. Contro la Fiorentina di Paolo Vanoli termina 1-1. In gol Pietro Comuzzo per i padroni di casa e Christopher Nkunku per i rossoneri, al terzo gol di fila dopo la doppietta segnata al Verona. Anche oggi una prestazione deludente per i ragazzi di Massimiliano Allegri, imprecisi sotto porta nel primo tempo e mentalità sbagliata nella ripresa. Buona la reazione, ma troppi rischi nel finale dopo il pareggio dell'ex Chelsea.

Fiorentina-Milan, il commento di Ravezzani

A proposito della partita si è espresso sul proprio profilo X il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani. Nel suo post ha voluto sottolineare le prestazioni di alcuni rossoneri, tra cui Jashari che ha deluso e Nkunku che invece sembra essere un giocatore nuovo e, soprattutto, ritrovato a livello mentale.

"Maignan chiaramente colpevole sul gol (non esce quasi mai nei corner) bravo su Kean. Prosegue la crescita di De Winter. Pavlovic lotta. Rabiot gioca poco e fatica. Nkunku segna: non è poco. Jashari gioca senza personalità e non propone mai un’azione brillante. A oggi è un mistero"

