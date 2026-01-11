Scudetto addio! Fiorentina-Milan 1-1: avete vinto, finti tifosi

Pianeta Milan
Fiorentina-Milan 1-1, un pareggio che probabilmente ci taglia le gambe per lo Scudetto, ormai complicatissimo. Il commento nel video
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Un altro pareggio, Fiorentina-Milan 1-1. I rossoneri continuano a non sfruttare le occasioni e si buttano via. Non sfruttano le occasioni in tutti i sensi: da quelle di classifica a quelle in campo. Tanti tiri, tante occasioni, solo un gol nel recupero. Partita simile a quella di giovedì. Si va sotto e si pareggia nel finale, con la possibilità di perderla all'ultimo istante. I rossoneri però meritavano di essere già in vantaggio nel corso del primo tempo. Nonostante mezza squadra fuori. Saranno felici i disfattisti e i macumbari, che ci dicevano che vincevamo solo perché segnavamo al primo tiro in porta. 40 tiri nelle ultime due per fare due gol. Il commento alla sfida nel video sul nostro canale YouTube, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate.

