Scudetto addio! Fiorentina-Milan 1-1: avete vinto, finti tifosi

Un altro pareggio, Fiorentina-Milan 1-1. I rossoneri continuano a non sfruttare le occasioni e si buttano via. Non sfruttano le occasioni in tutti i sensi: da quelle di classifica a quelle in campo. Tanti tiri, tante occasioni, solo un gol nel recupero. Partita simile a quella di giovedì. Si va sotto e si pareggia nel finale, con la possibilità di perderla all'ultimo istante. I rossoneri però meritavano di essere già in vantaggio nel corso del primo tempo. Nonostante mezza squadra fuori. Saranno felici i disfattisti e i macumbari, che ci dicevano che vincevamo solo perché segnavamo al primo tiro in porta. 40 tiri nelle ultime due per fare due gol.