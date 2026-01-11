Borghi: 'Milan, serve un passo in avanti sul piano della proposta. Leao...'

L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube del pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi: ecco il commento
Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube del deludente pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole sulla prestazione dei rossoneri.
Milan, Stefano Borghi commenta il pareggio col Genoa
"L'1-1 di Milan - Genoa è un risultato generoso per come si sono sviluppati gli episodi all'interno del match perché dal punto di vista della partita, è stata una partita che è stata l'esatto contrario del Milan degli ultimi tempi. Un Milan che ha avuto ancora una volta un approccio non dei più infuocati, perché ha lasciato fare la partita al Genoa, e qui viene fuori l'impressione che si le caratteristiche della squadra ma anche un po' piano partita, iniziare blandamente, facendo passare il tempo, entrare nella partita per poi piazzare i propri colpi. Se è così è meglio cercare di rivederla un po' la situazione perché poi ti capitano le partite come quelle di ieri sera dove ti vengono le occasioni per piazzare il tuo gancio e non riesci a concretizzare".