Borghi: 'Milan, serve un passo in avanti sul piano della proposta. Leao...'

Milan, Stefano Borghi commenta il pareggio col Genoa

"L'1-1 di Milan - Genoa è un risultato generoso per come si sono sviluppati gli episodi all'interno del match perché dal punto di vista della partita, è stata una partita che è stata l'esatto contrario del Milan degli ultimi tempi. Un Milan che ha avuto ancora una volta un approccio non dei più infuocati, perché ha lasciato fare la partita al Genoa, e qui viene fuori l'impressione che si le caratteristiche della squadra ma anche un po' piano partita, iniziare blandamente, facendo passare il tempo, entrare nella partita per poi piazzare i propri colpi. Se è così è meglio cercare di rivederla un po' la situazione perché poi ti capitano le partite come quelle di ieri sera dove ti vengono le occasioni per piazzare il tuo gancio e non riesci a concretizzare".