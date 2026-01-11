Milan, Pellegatti su Fullkrug: 'Ha capito da Allegri cosa far trapelare...'

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato la conferenza stampa con cui si è presentato ai giornalisti Niclas Fullkrug . Il nuovo attaccante rossonero, arrivato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto , ha lasciato una buona impressione a Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole sull'ex West Ham.

Milan, le parole di Pellegatti su Fullkrug

"Fullkrug mi sembra un ragazzo intelligente, parlatore, è un ragazzo che mi sembra abbia già imparato quali siano i traguardi del Milan da dare in pasto al pubblico: quarto posto, concorrenza difficile, ci aspetta un duro lavoro. Perfetto, questo è quello che deve trapelare. Allegri dà questi dettami, questi consigli. Fullkrug ha già imparato cosa deve dire al pubblico".