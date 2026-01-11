Milan, Pellegatti su Fullkrug: 'Ha capito da Allegri cosa far trapelare...'

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato le prime parole con la maglia del Milan di Niclas Fullkrug. Ecco le sue parole dal suo ultimo video YouTube
Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato la conferenza stampa con cui si è presentato ai giornalisti Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante rossonero, arrivato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto, ha lasciato una buona impressione a Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole sull'ex West Ham.
Milan, le parole di Pellegatti su Fullkrug
"Fullkrug mi sembra un ragazzo intelligente, parlatore, è un ragazzo che mi sembra abbia già imparato quali siano i traguardi del Milan da dare in pasto al pubblico: quarto posto, concorrenza difficile, ci aspetta un duro lavoro. Perfetto, questo è quello che deve trapelare. Allegri dà questi dettami, questi consigli. Fullkrug ha già imparato cosa deve dire al pubblico".