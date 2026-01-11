Pianeta Milan
Milan, Sabatini: “Col Genoa verdetto beffardo. Secondo tempo dominato dai rossoneri”

Milan, Sabatini analizza: 'Pareggio beffardo, secondo tempo dominato'
Sandro Sabatini ha analizzato nel suo ultimo video su YouTube il pareggio del Milan col Genoa, sottolineando la prestazione dei rossoneri. Ecco il commento
Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Alla luce del pari del Napoli con il Verona, secondo Sabatini, il risultato dei rossoneri è una magra consolazione. Ecco, di seguito, il suo commento.

Sandro Sabatini commenta il pareggio del Milan contro il Genoa

"Il Milan conquista tra virgolette un pareggio contro il Genoa all'ultimo minuto. È questo il verdetto anche un po' beffardo di una partita che il Milan ha dominato nel secondo tempo occupando, stringendo e soffocando il Genoa nella propria area, ma senza riuscire a vincere".

Sabatini ha poi continuato: "Si è passati dopo giorni intensi a discutere e raccontare che il Milan segnava sempre al primo tiro in porta ed è arrivata la legge del contrappasso per cui il Milan è riuscito a segnare all'ultimo tiro in porta. È un pareggio che consente di conservare il secondo posto anche se l'Inter dà l'impressione di scappare. Però comunque nella giornata in cui anche il Napoli ha pareggiato in casa, è evidente che per il Milan si tratta di una magra ma relativa soddisfazione".

