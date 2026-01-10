Milan, Allegri 'frizzante' in conferenza. L'intervista di Fullkrug e Maignan...

Nella giornata di oggi, sabato 10 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Archiviata la delusione per il pareggio casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri sono pronti a tornare in campo già domani contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. A proposito, oggi ha parlato Max Allegri in conferenza stampa prima di partire per Firenze. Ma non solo campo, anche tanto mercato con Maignan in primo piano, ma non solo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA