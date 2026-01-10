Fiorentina-Milan, l'arrivo dei rossoneri in stazione. Siparietto finale con...

Dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la 20^ giornata di Serie A, ecco il video realizzato dal nostro inviato Stefano Bressi alla stazione di Rho Fiera. Pochi minuti fa, la squadra rossonera è partita in direzione Firenze. Ad aspettarli in stazione pochi tifosi rossoneri, che hanno deciso di sfidare il freddo artico di queste ore. Per loro foto e autografi dai beniamini rossoneri. Nel finale, anche un simpatico siparietto con protagonista Youssouf Fofana. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!