Fiorentina-Milan, l'arrivo dei rossoneri in stazione. Siparietto finale con...

Smaltita la delusione per il pari interno contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la prossima trasferta di campionato. Domani pomeriggio, nella cornice dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, i rossoneri affronteranno la Fiorentina di Paolo Vanoli, rilanciata dopo un inizio di stagione da dimenticare.
In vista di Fiorentina-Milan, ecco il video della squadra rossonera in partenza dalla stazione di Rho Fiera verso Firenze. Nel finale un simpatico siparietto con Fofana
Dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la 20^ giornata di Serie A, ecco il video realizzato dal nostro inviato Stefano Bressi alla stazione di Rho Fiera. Pochi minuti fa, la squadra rossonera è partita in direzione Firenze. Ad aspettarli in stazione pochi tifosi rossoneri, che hanno deciso di sfidare il freddo artico di queste ore. Per loro foto e autografi dai beniamini rossoneri. Nel finale, anche un simpatico siparietto con protagonista Youssouf Fofana. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
